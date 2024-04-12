Источники называют трех генералов.
Александр Куренков
Генерал-лейтенант Куренков был назначен министром МЧС 25 мая 2022 года. При нем ведомство не потеряло своей превосходной репутации. При этом сам Куренков не всегда был спасателем: за его плечами работа в ФСБ, ФСО и короткий период службы заместителем директора Росгвардии.
Алексей Дюмин
В решающем для современной истории 2014 году Дюмин стал командующим силами специальных операций России. В 2015 году Дюмин стал начальником главного штаба Сухопутных войск, в том же году стал заместителем министра обороны.
В 2016 году был переведен на государственную гражданскую службу и стал губернатором Тульской области. Тогда многие говорили, что президент придерживает генерала для дальнейшего карьерного взлета, давая возможность набраться управленческого опыта.
Юнус-Бек Евкуров
Генерал-полковник Евкуров имеет опыт и гражданской службы — он был главой Республики Ингушетия с 2008 по 2019 год.
После отставки Евкуров вернулся на военную службу в качестве заместителя министра обороны. Из числа заместителей Сергея Шойгу Евкуров возможно, он самый известный, особенно после событий июня 2023 года: вся страна видела, как он разговаривал с Пригожиным во дворе штаба Южного военного округа в Ростове.
Ранее Сергей Шойгу внезапно прилетел в Сибирь.
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