Скандальная вечеринка не состоялась: вмешались президент и посольство. Подробности

Мероприятие афишировалось как "Белая вечеринка открытия", сообщает ТАСС. Само заведение Sarayka Lounge существует минимум год.
Реакция местных жителей
Ланкийцы делились в соцсетях скриншотами афиши вечеринки, на которой условиями входа в заведение (фейс-контроль и дресс-код) было указано "белый". Жители Шри-Ланки интерпретировали название вечеринки и условия входа — туда будут впускать только белокожих иностранцев, но не ланкийцев.
И обвинили как владельцев заведения, так и организаторов мероприятия в расовой дискриминации.
Извинения
Заведение Sarayka Lounge объявило об отмене мероприятия и принесло извинения. При этом отметив, что его владельцы "не провели достаточно тщательную проверку", прежде чем согласиться предоставить площадку для вечеринки.
Дипмиссия
Накануне появилось заявление российского посольства. В нем говорится, что "Россия решительно осуждает все формы расовой дискриминации и национализма. Мы стремимся бороться с любыми проявлениями этих злодеяний".
Сотрудники дипмисии призвали граждан, находящихся в Шри-Ланке по туристической визе или с разрешением на пребывание, строго следовать законам Шри-Ланки и уважать местные обычаи.
Визы
Скандал с вечеринкой совпал по времени рассылкой департаментом иммиграции Шри-Ланки уведомления о том, что страна прекращает процедуру бесплатного продления туристических виз для россиян и украинцев.
При этом президент Шри-Ланки это сообщение опроверг и приказал расследовать, почему представители властей страны объявили об отказе от продления долгосрочных турвиз.
Подводный "камень"
Диджеи, которые проживают на Шри-Ланке, решили устроить эту вечеринку, дали рекламу, что будет фейсконтроль, только «белые», никаких местных, пишет bfm.ru.
Серьезное обсуждение этого скандала шло в профессиональном чате о туризме. Речь шла о проживающих на Шри-Ланке иностранцах, так получилось, что в рекламе оказались одни русские и один турист из Англии. Обсуждалось их поведение — что приехали в чужую страну и устраивают «белые» вечеринки.
Представители туротрасли пришли к выводу, что такая реклама была сделана "не от большого ума". И такой дискриминации еще не встречали.
Последствия
Миграционная служба выпустила предписание — все, кто приехал в 2022 году и кому продлевали визы, должны покинуть страну в течение 14 дней. Но вмешался президент. Ведется разбирательство.
Ранее сообщалось, что смертельная лихорадка охватила популярную у россиян страну. Российская отдыхающая заразилась лихорадкой денге после укуса комара.
Это произошло на Шри-Ланке. Отдыхающая не выжила. Теперь ее родственники занимаются вопросом переправки тела в Россию.
Другие российские туристы тоже массово жалуются на распространение вируса. В настоящий момент зафиксированы десятки случаев инфицирования.
Самое важное - в нашем Telegram-канале