Скандальная вечеринка не состоялась: вмешались президент и посольство. Подробности

В соцсетях и СМИ Шри-Ланки разразился скандал. Причина — вечеринка «только для белых» в кафе, управляемом выходцами из России.

Мероприятие афишировалось как "Белая вечеринка открытия", сообщает ТАСС. Само заведение Sarayka Lounge существует минимум год.

Реакция местных жителей

Ланкийцы делились в соцсетях скриншотами афиши вечеринки, на которой условиями входа в заведение (фейс-контроль и дресс-код) было указано "белый". Жители Шри-Ланки интерпретировали название вечеринки и условия входа — туда будут впускать только белокожих иностранцев, но не ланкийцев.

И обвинили как владельцев заведения, так и организаторов мероприятия в расовой дискриминации.

Извинения

Заведение Sarayka Lounge объявило об отмене мероприятия и принесло извинения. При этом отметив, что его владельцы "не провели достаточно тщательную проверку", прежде чем согласиться предоставить площадку для вечеринки.

Дипмиссия

Накануне появилось заявление российского посольства. В нем говорится, что "Россия решительно осуждает все формы расовой дискриминации и национализма. Мы стремимся бороться с любыми проявлениями этих злодеяний".

Сотрудники дипмисии призвали граждан, находящихся в Шри-Ланке по туристической визе или с разрешением на пребывание, строго следовать законам Шри-Ланки и уважать местные обычаи.

Визы

Скандал с вечеринкой совпал по времени рассылкой департаментом иммиграции Шри-Ланки уведомления о том, что страна прекращает процедуру бесплатного продления туристических виз для россиян и украинцев.

При этом президент Шри-Ланки это сообщение опроверг и приказал расследовать, почему представители властей страны объявили об отказе от продления долгосрочных турвиз.

Подводный "камень"

Диджеи, которые проживают на Шри-Ланке, решили устроить эту вечеринку, дали рекламу, что будет фейсконтроль, только «белые», никаких местных, пишет bfm.ru.

Серьезное обсуждение этого скандала шло в профессиональном чате о туризме. Речь шла о проживающих на Шри-Ланке иностранцах, так получилось, что в рекламе оказались одни русские и один турист из Англии. Обсуждалось их поведение — что приехали в чужую страну и устраивают «белые» вечеринки.

Представители туротрасли пришли к выводу, что такая реклама была сделана "не от большого ума". И такой дискриминации еще не встречали.

Последствия

Миграционная служба выпустила предписание — все, кто приехал в 2022 году и кому продлевали визы, должны покинуть страну в течение 14 дней. Но вмешался президент. Ведется разбирательство.

Ранее сообщалось, что смертельная лихорадка охватила популярную у россиян страну. Российская отдыхающая заразилась лихорадкой денге после укуса комара.

Это произошло на Шри-Ланке. Отдыхающая не выжила. Теперь ее родственники занимаются вопросом переправки тела в Россию.

Другие российские туристы тоже массово жалуются на распространение вируса. В настоящий момент зафиксированы десятки случаев инфицирования.

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