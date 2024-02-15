О побеге из-под ареста в Италии рассказал сын российского сенатора. Подробности

Сын экс-губернатора Красноярского края Александра Усса (сейчас сенатор Совфеда, прим. ред.) бизнесмен Артем Усс рассказал о своем побеге из-под домашнего ареста в Италии в марте 2023 года, пишет РБК .

По его словам, заявления о том, что его семья оплатила услуги по побегу являются — смехотворны. Усс не стал комментировать домыслы об истинных организаторах или участии государственных спецслужб в его побеге.

Но подчеркнул — публично об этом было сказано достаточно. И подчеркнул — он не герой "бондианы", указывает Газета.Ru.

В декабре прошлого года Госдепартамент США объявил награду до 7 млн долларов за информацию о нахождении Артема Усса.

Обвинение

Американцы его обвиняют в контрабанде нефти, отмывании денег и поставке военных технологий России.

Побег

Итальянский суд постановил арестовать несколько человек, которых подозревают в организации побега Усса из-под домашнего ареста.

Ранее итальянские карабинеры установили личности людей, которые помогали Артему Уссу в побеге из-под домашнего ареста.

Маршрут

По версии следствия, Усс сначала выехал в Словению, а оттуда — в Сербию. И уже оттуда вылетел в Россию.

Браслет и телевизор

24 марта Артем Усс сбежал из-под домашнего ареста в Италии. Карабинеры нашли в его квартире сломанный электронный браслет. Дома на полную громкость работал телевизор.

Между тем МВД России отменило заочный арест сыну губернатора Красноярского края Александра Усса Артему, скрывшемуся из-под домашнего ареста в Италии.

Ему изменили меру пресечения — на подписку о невыезде.

Комментарий Кремля

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков обещал, что Москва сделает все возможное для защиты Усса.

Что произошло

Усса-младшего задержали 17 октября прошлого года в аэропорту Милана по запросу США. Он планировал вылететь в Турцию. Его, еще четверых россиян и двух нефтетрейдеров из Венесуэлы обвиняют в обходе санкций, незаконном получении военных технологий США и венесуэльской нефти, а также в отмывании денег.

Также суд в Милане постановил экстрадировать сына сибирского губернатора в США.

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