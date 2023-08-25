О гибели главы ЧВК "Вагнер" в авиакатастрофе высказался Путин и рассказал, когда познакомился с Пригожиным

Накануне президент РФ Владимир Путин впервые высказался о гибели в авиакатастрофе Embraer главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. ЧП случилось поздно вечером 23 августа в Тверской области .

Глава государства выразил соболезнования семьям жертв. Напомним, на борту находились 10 человек, в живых не осталось никого. В списках погибших значился Евгений Пригожин.

Расследование

Также Путин заверил, что расследование авиакатастрофы специалисты доведут до конца, указывает Lenta.ru.

Африка и Украина

Также глава государства отметил, что именно 23 августа глава ЧВК прилетел из Африки.

По словам российского лидера, Пригожин был талантливым человеком. И работал результативно не только в России, но и в Африке, "в частности". Отдельно глава государства отметил вклад главы ЧВК "Вагнер" во время спецоперации. И заверил, что эти заслуги не будут забыты.

Лихие 90-е и нефть

Президент РФ отметил, что познакомился с Пригожиным в 90-е.

По словам Путина, Пригожин занимался драгметаллами, нефтью и газом.

Мятеж

Ночью с 23 на 24 июня глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин начал мятеж. В некоторых регионах России усилили меры безопасности. В результате бойцы ЧВК "Вагнер" покинули Ростов, а президент Белоруссии Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным.

Евгений Пригожин, ЧВК "Вагнер". Telegram-канал Baza

Президент РФ выступил с официальным обращением. Полный текст можно прочитать здесь. Лукашенко прокомментировал военный мятеж и призвал не делать ни из кого героев.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин виделся с Евгением Пригожиным 29 июня.

Представитель Кремля рассказал, что на встречу президент пригласил 35 человек: командиров отрядов и руководство ЧВК "Вагнер".

Встреча длилась почти три часа, а подробности Песков раскрывать не стал.

Также глава Росгвардии Золотов объяснил, почему бойцы продвигались по РФ так быстро. Он рассказал, что все силы были сконцентрированы на подъезде к Москве.