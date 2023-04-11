Госдума приняла закон о едином реестре военнообязанных и электронных повестках

Единый реестр сделает систему воинского учета прозрачной, а сведения актуальными.
Электронные повестки будут дублировать бумажные. Их будут рассылать через портал «Госуслуги» и письмами по почте.
В случае рассылки заказным письмом повестку считают врученной под расписку в день доставки.
«Если повестка, которая оформлена в письменном или электронном виде, не вручена, то она считается в любом случае врученной по истечении семи дней с даты ее размещения в реестре повесток», — добавили в издании.
Кроме того, для уклонистов от призыва введут обеспечительные меры.
Ранее мы рассказывали, какую силу будут иметь электронные повестки и что о них известно.