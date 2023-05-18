Что известно о деле Евгения Ройзмана*

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Правда, что Ройзмана задержали?

Да. Однако сначала в пресс-службе МВД по Свердловской области e1.ru пообещали проверить, соответствует ли информация о задержании действительности.

Позже, пишет ТАСС, фонд Ройзмана подтвердил это. Кроме того, стало известно, что проводят обыски в офисах организации и частном музее Невьянской иконы.

Об этом же заявила помощник политика Лейла Гусейнова.

Задержанный в наручниках. pexels.com

При этом юрист Юлия Федотова, защищавшая его по административным делам, сказала, что не знает о произошедшем.