День 597-й. Самое важное к утру 14 октября

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Село в Курской области обесточено после обстрела ВСУ

Подоляк обвинил Запад в отставании от графика наступления на девять месяцев

Минобрнауки России запустило сервис для помощи участникам спецоперации и их семьям по вопросам обучения, переобучения и трудоустройства.

Киев попросил некоторые страны временно передать Украине системы ПВО на зимний период.

Президент Путин считает, что происходит утечка оружия с Украины на международный «черный рынок».

Пять украинских беспилотников атаковали Белгородскую область за сутки, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Главы Минфинов стран G7 заявили, что не разморозят активы России до выплаты ею ущерба Украине.