День 712-й. Самое важное к утру 6 февраля

Главные новости
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Участникам СВО вручили документы о предоставлении субсидий на жилье. В Минобороны России пояснили, что специалисты также провели выездные консультации с военнослужащими по вопросам реализации прав на обеспечение жилыми помещениями.
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Кеннеди-младший: США не должны тратить деньги на Киев, пока не решат собственные проблемы. Кроме того, он убежден, что Вашингтону не следует выделять Украине средства до тех пор, пока у Соединенных Штатов не будет "безопасных границ и быстро развивающейся экономики".
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В ДНР заявили о массовых нарушениях прав детей, которых Киев вывозит из республики. Уполномоченный по правам человека в республике Дарья Морозова отметила, что нарушается в том числе право говорить и учиться на русском языке.
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Доллар — 91,05 рубля. Евро — 98,29 рублей.
В портах Ленобласти ввели режим повышенной готовности из-за возможной угрозы от БПЛА.
ОАЭ заявили о готовности поддерживать усилия по смягчению последствий украинского кризиса.
В Ярославской области ветеранам СВО предложили спортивную реабилитацию.
Главы МИД Швейцарии и Индии обсудили в Нью-Дели ситуацию на Украине.
Байден выразил надежду на одобрение Сенатом законопроекта о выделении допфинансирования.
Подоляк сообщил о проходящем аудите действий ВСУ за два года.
Более 4,8 тыс. жителей ДНР погибли из-за обстрелов ВСУ с февраля 2022 года.
Шольц заявил, что завершения конфликта на Украине "не видно".
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