День 711-й. Самое важное к утру 5 февраля

Сенат США предложил выделить на помощь Киеву более $60 млрд. Сенаторы также считают, что нужно израсходовать $19,85 млрд на восстановление запасов американского оружия и военной техники, предоставленных Украине со складов американского Министерства обороны США.

В ФРГ считают, что Украине придется мобилизовать больше солдат. Немецкий генерал-майор Кристиан Фройдинг отметил, что мобилизация - политико-социальный переговорный процесс, в котором демографическая ситуация в стране также играет определенную роль.