5 февраля
﻿
Политика

День 711-й. Самое важное к утру 5 февраля

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Сенат США предложил выделить на помощь Киеву более $60 млрд. Сенаторы также считают, что нужно израсходовать $19,85 млрд на восстановление запасов американского оружия и военной техники, предоставленных Украине со складов американского Министерства обороны США.

  • В ФРГ считают, что Украине придется мобилизовать больше солдат. Немецкий генерал-майор Кристиан Фройдинг отметил, что мобилизация - политико-социальный переговорный процесс, в котором демографическая ситуация в стране также играет определенную роль.

  • NYT: украинские войска вынуждены отдать инициативу России. Как указывает издание, РФ на некоторых участках фронта способна использовать в пять раз больше снарядов, чем Вооруженные силы Украины.

Армия РФ, вооруженные силы РФ.
Армия РФ, вооруженные силы РФ.
Министерство обороны РФ.

Одной строкой

Доллар — 91,05 рубля. Евро — 98,29 рублей.

Евродепутат заявил, что ЕС финансирует Киев, зная о присвоении средств Брюсселя олигархами.

В Киеве надеются, что возможная победа Трампа на выборах в США не изменит линию помощи.

На Украине признали застой на фронте из-за задержек поставок вооружений.

Зеленский утверждает, что договорился со Швейцарией о саммите по украинскому кризису.

Салливан счел уловкой предложение конгрессменов о помощи Израилю без средств для Киева.

Сийярто согласился с решением саммита ЕС о выделении Украине €50 млрд.

В Одессе из-за мобилизации вакансии водителей предлагают женщинам и пожилым.

Омбудсмен ЛНР не рассчитывает на объективную оценку ООН и МККК обстрела пекарни.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость