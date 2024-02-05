День 711-й. Самое важное к утру 5 февраля

Главные новости
-
Сенат США предложил выделить на помощь Киеву более $60 млрд. Сенаторы также считают, что нужно израсходовать $19,85 млрд на восстановление запасов американского оружия и военной техники, предоставленных Украине со складов американского Министерства обороны США.
-
В ФРГ считают, что Украине придется мобилизовать больше солдат. Немецкий генерал-майор Кристиан Фройдинг отметил, что мобилизация - политико-социальный переговорный процесс, в котором демографическая ситуация в стране также играет определенную роль.
-
NYT: украинские войска вынуждены отдать инициативу России. Как указывает издание, РФ на некоторых участках фронта способна использовать в пять раз больше снарядов, чем Вооруженные силы Украины.
Одной строкой
Доллар — 91,05 рубля. Евро — 98,29 рублей.
Евродепутат заявил, что ЕС финансирует Киев, зная о присвоении средств Брюсселя олигархами.
В Киеве надеются, что возможная победа Трампа на выборах в США не изменит линию помощи.
На Украине признали застой на фронте из-за задержек поставок вооружений.
Зеленский утверждает, что договорился со Швейцарией о саммите по украинскому кризису.
Салливан счел уловкой предложение конгрессменов о помощи Израилю без средств для Киева.
Сийярто согласился с решением саммита ЕС о выделении Украине €50 млрд.
В Одессе из-за мобилизации вакансии водителей предлагают женщинам и пожилым.
Омбудсмен ЛНР не рассчитывает на объективную оценку ООН и МККК обстрела пекарни.
Самое важное - в нашем Telegram-канале