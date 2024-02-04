День 710-й. Самое важное к утру 4 февраля

Главные новости
- Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил по итогам неформальной встречи министров иностранных дел ЕС, что дискуссия о согласовании военной помощи Украине и увеличении объема Европейского фонда мира продолжится на встрече глав МИДов 19 февраля.
- Коалиция западных стран, которые являются союзниками Украины, планирует выпуск долговых обязательств для помощи Киеву, используя в качестве гарантии погашения долга замороженные активы России.
- Постоянное представительство России при международных организациях в Вене сообщило Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ), что установка мин вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) необходима для защиты периметра ЗАЭС и является приемлемой практикой.
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Доллар — 91,01 рубля. Евро — 98,34 рублей.
WSJ: Украина планирует в 2024 году произвести миллион FPV-дронов.
Секретарь СНБО Украины пригрозил отодвинуть демилитаризованную зону до Москвы.
Володин: решение ЕС выделить Украине €50 млрд идет вопреки интересам Европы.
Канада рассматривает передачу Украине 83 тыс. списанных авиационных ракет.
Зеленский: на Украину прибыли две системы ПВО, которые сбивают все.
The Washington Post: Украина проинформировала США о решении уволить Залужного.
Украина хочет получить от России $1 трлн в качестве компенсации убытков.
СКР идентифицировал останки погибших при крушении Ил-76 в Белгородской области
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