12 апреля
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Образование

Учителям в начальных школах США могут разрешить носить с собой пистолеты

В Теннесси учителям в школах могут разрешить носить с собой пистолеты, сообщает CNN.

Криминал, пистолет.
Криминал, пистолет.
unsplash.com

Сенат штата Теннесси одобрил законопроект, который позволит учителям и персоналу начальных и средних классов носить пистолет на территории учебных заведений.

Причем родителей не всегда будут уведомлять о том, что у учителя есть пистолет.

Митингующие призывали к отмене законопроекта. Больше года назад в христианской школе Нэшвилла произошла массовая стрельба, в результате которой убили троих детей и троих взрослых.

Документ отправляется на рассмотрение в Палату представителей.

Ранее в США учительница опоила и изнасиловала 12 школьников.

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