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Образование

Специалисты МФЦ Алтайского края повысили компетенции на «Фабрике офисных процессов»

Обучение на «Фабрике офисных процессов», открытой в рамках реализации нацпроекта «Производительность труда», состоялось 5 апреля для специалистов и руководителей филиалов КАУ «МФЦ Алтайского края».

Специалисты МФЦ Алтайского края повысили компетенции на «Фабрике офисных процессов».
Специалисты МФЦ Алтайского края повысили компетенции на «Фабрике офисных процессов».
Фото: КАУ «Алтайский центр кластерного развития».

Тренинг провели эксперты Регионального центра компетенций в сфере производительности труда (РЦК).

В ходе обучающего мероприятия, проходившего в игровой форме, представители «МФЦ Алтайского края» за один рабочий день прожили целый производственный квартал, во время которого оптимизировали процесс заключения договоров снабжения, а также расширяли знания и навыки в области бережливого производства.

Обучение на фабрике офисных процессов оправдало наши ожидания! На примере сторонних процессов мы получили практический опыт применения инструментов бережливого производства и выработки предложений по улучшению процессов. Несомненно, полученные знания будем применять в своей работе - подчеркнула начальник отдела мониторинга и контроля МФЦ Светлана Зенова.

Напомним, «Фабрика офисных процессов» являет собой учебную площадку, на которой участники в реальном офисном процессе получают практический опыт применения инструментов бережливого производства, а также понимают, как улучшения влияют на операционные и экономические показатели.

Фабрика базируется на подходе «обучение действием» (action learning). Суть метода заключается в том, что обучение происходит путём решения непривычных и нестандартных задач через анализ своего практического опыта, опыта коллег, а также с помощью применения инструментов бережливого производства.

Фабрика функционирует на базе центра «Мой бизнес», реализующего нацпроект «Малое и среднее предпринимательство». Принять участие могут представители предприятий-участников нацпроекта «Производительность труда», субъектов малого предпринимательства, учебных заведений, органов исполнительной власти, местного самоуправления, подведомственные организации и прочие участники по согласованию.

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