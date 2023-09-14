15 сентября
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Образование

Одна машинка и целый комплект одежды. Где в Барнауле научиться шить и сколько это будет стоить

Altapress.ru рассказывает, где в Барнауле можно пройти курсы кройки и шитья, а также полноценно отучиться на портного.

Работы выпускников "Генетики кроя".
Работы выпускников "Генетики кроя".
vk.com/genetikakroya

“Шотландка”

За звание лучшей швеи в Барнаул съехались побороться мастерицы со всего Алтайского края
За звание лучшей швеи в Барнаул съехались побороться мастерицы со всего Алтайского края
Фото предоставлено пресс-службой Управления Алтайского края по труду и занятости населения.

Адрес: пр. Ленина, 159

Здесь могут научить раскраивать и шить юбки, платья, жакеты, свитшоты, нижнее белье, домашнюю одежду, боди и комбидрессы.

Цена курсов: от 1700 руб. до 9500 руб.

“Эколь”

Школа моды и стиля &quot;Эколь&quot;.
Школа моды и стиля "Эколь".
vk.com/ecolebarnaul

Адрес: ул. Цеховая, 29а

В этой академии есть два направления курсов: “Дизайнер одежды” и “Швея-портной”. В первом случае научат шить, кроить, стилизовать и моделировать брюки, блузы, юбки, платья. Во втором — конструировать и моделировать тот же набор одежды различных фасонов.

Цена курса “Дизайнер одежды”: 44 тыс. руб.

Цена курса “Швея-портной”: 29 тыс. руб.

“Генетика кроя”

Школа моды и стиля &quot;Эколь&quot;.
Школа моды и стиля "Эколь".
vk.com/ecolebarnaul

Адрес: пр. Строителей 117

В этой школе расскажут о классификации тканей, игл, ниток и швов, как работать с машинкой, покажут технику влажно-тепловой обработки, научат шить пальто на подкладе, юбку, брюки и платье с длинным рукавом. Также здесь можно пройти курсы по созданию нижнего белья и одежды для нестандартной фигуры.

Цена курсов: от 39 тыс. руб. до 54 тыс. руб.

Международный колледж сыроделия и профтехнологий

Адрес: ул. Путиловская, 51

В колледже есть направление “Закройщик”. По нему идет только бюджетный набор, а само обучение длится только в очной форме 2 года 10 месяцев.

Алтайская академия гостеприимства

Швея.
Швея.
СС0

Адрес: ул. Юрина, 170

В академии есть направление “Швея”: по нему обучают только очно 10 месяцев. Также есть 24 бюджетных места, а для иногородних абитуриентов предоставляют общежитие.

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