16 мая
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О чём турецкий сериал "Полнолуние", который скоро начнёт показывать ТВ-3

Яркие, динамичные, качественные зарубежные детективы всегда составляли основу эфирной сетки ТВ-3 в вечерний прайм. Но после ухода голливудских сериалов ТВ-3 начал экспериментировать с жанрами и распахнул двери для корейских дорам, а также впервые показал в телеэфире один из самых популярных иностранных сериалов последних лет - турецкий "Постучись в мою дверь".

Сериал "Полнолуние".
Сериал "Полнолуние".
Пресс-служба телеканала ТВ-3.

Опыт оказался успешным, поэтому с 15 марта в эфире канала появился новый драматический сериал из Турции "Полнолуние" (2017), в сюжете которого переплелись романтика, детективные тайны и, конечно, - чудеса.

Назлы - наивная, с добрым сердцем, открытая и целеустремлённая девушка из маленького городка, приехавшая покорять Стамбул. Она мечтает когда-нибудь открыть ресторан, но пока осваивает кулинарию, обучаясь на курсах шеф-поваров, попутно подрабатывая то официанткой на мероприятии, то на подхвате в кафе.

Сериал &quot;Полнолуние&quot;.
Сериал "Полнолуние".
Пресс-служба телеканала ТВ-3.

Но однажды ей предлагают стать личным поваром в доме загадочного миллионера, где действует очень много странных правил, и главное из них - не встречаться с хозяином дома. Назлы уверена, что её босс - старик с причудами, однако её ожидает большой сюрприз - это молодой затворник. Вскоре происходят трагические события, которые сближают двух молодых людей, и их главной целью отныне становится защита племянника Булута от родственников, вознамерившихся лишить Ферита опеки над ребёнком и прибрать всё наследство мальчика себе.

Сериал &quot;Полнолуние&quot;.
Сериал "Полнолуние".
Пресс-служба телеканала ТВ-3.
Сериал &quot;Полнолуние&quot;.
Сериал "Полнолуние".
Пресс-служба телеканала ТВ-3.
Сериал &quot;Полнолуние&quot;.
Сериал "Полнолуние".
Пресс-служба телеканала ТВ-3.

Главные роли - Назлы и Ферита - сыграли Озге Гюрель, звезда "Вишневого сезона", и Джан Яман, закрепивший международный успех работой в сериале "Ранняя пташка".

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