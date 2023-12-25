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Экономика

Стало известно, на сколько продлили параллельный импорт в России

Параллельный импорт в России продлили еще на один год. Об этом сообщает вице-премьер Денис Мантуров в интервью РИА Новости.

Работа. Бизнес. Компьютер.
Работа. Бизнес. Компьютер.
unsplash.com.

Мантуров рассказал, что постепенно перечень товаров, которые будут ввозиться в Россию — сократится.

Это происходит потому, что отечественные компании выходят на нужный уровень поставок.

Еще осенью секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что в свое время параллельный импорт принес пользу, однако сейчас он уже мешает внедрению российской продукции.

Напомним, что по параллельному импорту в Россию попадают все товары, начиная от еды и заканчивая автомобилями.

Ранее сообщалось, что параллельный импорт в Россию привел к нехватке складов.

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