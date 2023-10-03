Китай наступает, кадры перетекают. Какие перекосы мешают жить алтайским промышленникам

Промышленный магнит
Жители края стали чаще выбирать работу на заводе - хотите верьте, хотите нет. Тенденция эта, казалось, утрачена навсегда - но спецоперация изменила приоритеты.
Это еще далеко не вал желающих впахивать у станка и в гальваническом цехе: ажиотажный приток был только в оборонке и только в после объявления частичной мобилизации осенью 2022-го - если помните, люди в тот момент рассчитывали на броню.
«Тогда в здание заводоуправления стояли очереди длиной по 100-200 метров», - вспоминает Андрей Таран, зам. гендиректора по общим вопросам бийского оборонного завода «Сибприбормаш».
И сегодня, спустя год после тех событий, статистика видит рост: количество занятых в обрабатывающих производствах (а это 86% в структуре промышленности региона) в 2023 году увеличилось на 1,7 тысяч*. 10 лет такого роста - и количество промышленных работников возрастет на 20%.
Тянет людей, конечно, не на любой завод. Максимальный прирост - у машиностроителей: в производстве автокомпонентов прибавилось 825 работников, в секторе «машины и оборудование» - 722, рассказал глава минпромэнерго края Вячеслав Химочка.
Держит работников, похоже, уровень оплаты труда. В обрабатывающих отраслях зарплата выросла в среднем на 26,2%*. В том числе в оборонке и котлостроении - в 1,5 раза, производстве одежды – на 45,8%, а в «автокомпонентах» – на 39,4%. Другое дело, что в этом росте заложена и проблема.
*7 месяцев 2023 года к семи месяцам 2022-го.
Оборонный пылесос
Вячеслав Химочка рассуждает об этой проблеме примерно так. Когда предприятия, имеющие гособоронзаказ, повышают зарплату, чтобы привлечь и удержать работников, «заказчик согласовывает в структуре себестоимости размер фонда оплаты труда».
А что делать тем, кто не имеет гособоронзаказа и работает на конкурентном рынке?
«Такие предприятия тоже вынуждены поднимать зарплату, чтобы сохранить коллективы - иначе люди уйдут туда, где больше платят. Но тем самым они снижают свою маржинальность, вымывают инвестиции, которые могли бы вкладываться в обновление основных фондов, в автоматизацию и модернизацию», - рассуждает министр.
Эта диспропорция, по расчетам Химочки, возможно, «проявит и покажет себя месяцев через девять».
Минпромэнерго - о промышленности края за 8 месяцев 2023 года
- Индекс промпроизводства 106,8%, в том числе в обрабатывающих отраслях 107,5%
- 86% - доля обрабатывающих отраслей в структуре промышленности края
- Средняя зарплата - 47,6 тыс. рублей, в производстве автокомпонентов - 64,9 тыс.
Китайское наступление
О другом перекосе уже всерьез размышляют на «Алтайском заводе прецизионных изделий», производителе топливных систем для грузовиков и военной техники.
Нет, сейчас на АЗПИ все хорошо. За восемь месяцев объем выпуска увеличился на 37% к предыдущему хорошему году, привела данные Анна Осинцева, зам. предправления УК «АЗПИ». Численность персонала выросла на 6%.
В текущем году на заводе успешно стартовал второй этап проекта расширения мощностей – его реализуют при поддержке федерального Фонда развития промышленности (ранее СМИ сообщали, что АЗПИ получит льготный заем в Фонде на 1,2 млрд рублей).
По словам Анны Осинцевой, в прошлом году завод начал помогать производить форсунки «Барнаултрансмашу», поставщику двигателей для бронетанковой техники. В 2024-м АЗПИ возьмет на себя уже все их производство.
Но ввоз из Китая больших объемов промышленных компонентов уже беспокоит.
«Если раньше мы конкурировали, выходя на внешние рынки, и с европейскими производителями, и, в бюджетной нише, с китайскими, то теперь приходится внутри страны конкурировать с китайцами», - рассказала Осинцева.
Китайские товарищи на рынке ведут себя агрессивно, применяют демпинг и не предоставляют техподдержки своим продуктам. Демпинговать же китайцам позволяет массовость производства, заточенного на выпуск миллионов единиц, и более благоприятные, чем в России, условия.
«В Китае средняя налоговая нагрузка 20%, а в России — 47,7%. Ставка НДС в Китае — 13%, в России — 20%. А кредиты в Китае выдают под 0,05%», - привела Осинцева сведения президента ассоциации "Росспецмаш" Константина Бабкина.
Представитель АЗПИ считает, что решение проблемы есть: для отечественной промышленности (в первую очередь – для производства автокомпонентов) нужны такие же льготы, что уже ввели для IT-отрасли, а пошлины на ввоз всего, что страна может производить сама, поднять максимально.
Сократившаяся поддержка
Еще одной темой на экспертном совете стала господдержка - по ряду направлений в 2023 году она сократилась. Химочка привел пример: в 2022 году на поддержку спроса на сельхозтехнику по "программе 1432" выделили 10 млрд рублей. А в 2023-м - только 2 млрд.
И вот на фоне снижения цен на сельхозпродукцию российские аграрии резко сократили закупки техники, ее производство "просело", в том числе в Алтайском крае.
По данным алтайкрайстата, индекс производства сельхозтехники в регионе составил 88% (восемь месяцев 2023-го к тому же периоду 2022-го). А по отдельным товарным группам падение еще больше: производство борон, например, упало на 17,6%, плугов на 20%.
Тема господдержки поднималась на встрече президента РФ с промышленниками 3 августа, сказал Химочка. И все ее участники сошлись на том, что поддержку государством промышленности снижать нельзя - чтобы модернизация и автоматизация производства не останавливалась.
"Президент дал поручение правительству проработать вопрос до 15 ноября», - объяснил алтайский министр.
Факт
Производством почвообрабатывающей, посевной техники, запчастей к ней, опрыскивателей, техники для заготовки кормов и оборудования для послеуборочной обработки зерна в крае занимаются более 30 предприятий.
Кадровая катастрофа
Ну, а общей для всех промышленников предсказуемо оказалась проблема нехватки кадров – даже для оборонщиков, не говоря уже о гражданских отраслях.
Вячеслав Крымов, директор "Тонар-АГРО", говорит: швейное производство, которое в компании сейчас активно развивается, можно было бы увеличить вдвое - если бы наняли столько работников, сколько надо. "Набор ведем, но темпы недостаточные", - объясняет он.
Оборонный завод «Сибприбормаш», переживший, благодаря вхождению в госкорпорацию Ростех, масштабное перевооружение, сумел вдвое увеличить численность персонала - до 3 тыс.
Но этого недостаточно: до конца 2025 года надо где-то найти еще 3 тыс. – этого требуют уже имеющиеся контракты. Между тем, в Бийске - всего 300 безработных.
Год назад, когда на завод устремились мужчины соответствующего возраста, потребность удалось частично закрыть. «Но мы получили неподготовленных, не привыкших к поточному, станочному труду людей, для их обучения получили лицензию и создали учебный центр», - объяснил Андрей Таран.
Кроме этого, «Сибприбормаш» применил и другой подход: привлек к работе осужденных к принудительным работам за преступления небольшой тяжести. Начали с малого: наняли 60 человек. Работники понравились: достойная дисциплина, многофункциональность, желание освоить новые профессии.
Причем среди них нашлись и станочники, и сварщики (подробнее о привлечении на заводы заключенных altapress.ru писал здесь). К декабрю бийский завод хочет довести количество работников-осужденных до 360. А в следующем году – уже до 1 тыс.
По словам Тарана, тем же путем сейчас идут, например, «Уралвагонзавод» и «КамАЗ». Причем последний в решении кадрового вопроса двинулся еще дальше: заключил соглашение с миграционной службой, и теперь к нему идут работать граждане Узбекистана.
Идею найма мигрантов подхватила и Анна Осинцева. Но она предложила привлекать кадры из Германии – это ведь квалифицированные специалисты. По ее словам, о переезде в Россию подумывают уже не только наши бывшие соотечественники, но даже коренные немцы.
«К сожалению, они натыкаются на бюрократические барьеры, связанные с получением гражданства РФ», - сказала она. Тем не менее один человек из Германии уже совсем скоро начнет трудиться на АЗПИ.
А на "Сибприбормаше" надеются, что правительство РФ поможет решить вопрос с арендным жильем и выделит промышленникам субсидии на съем жилья. Купить квартиру по нынешним ценам даже на подросшие заводские зарплаты невозможно.
А если выделять субсидии на съемное жилье, привлекать кадры из других территорий станет легче: «Все мы этого ждем», - заверил Андрей Таран.
"Каждый кейс индивидуальный"
Ирина Бубенко,
региональный управляющий Альфа-Банком в Барнауле:
- Альфа-Банк давно и успешно сотрудничает с партнерами из промышленного сектора. Наш опыт показал: промышленность Алтайского края имеет большой потенциал, и это еще раз подтвердило ее динамичное развитие в 2022-2023 годах.
Мы видим, какую роль в этом сыграли государственные программы финансирования, позволяющие получить кредит в банке по максимально выгодной ставке. Эти программы действуют, мы ожидаем и поддерживаем увеличение субсидирования со стороны государства.
Особо отмечу и недавно появившийся продукт, запущенный в конце 2022 года по инициативе Минпромторга: промышленную ипотеку. Это - возможность получить кредит на покупку объектов недвижимости, предназначенных для производственных целей, по очень льготной ставке. Интерес к ней есть, и здесь мы тоже рассчитываем на увеличение субсидирования.
Какие возможности получения ресурсов на финансирование текущей хозяйственной деятельности предлагает промышленникам Альфа-Банк в сложившихся условиях?
Во-первых, каждый кейс индивидуальный, поэтому банк видит свою задачу в том, чтобы совместно с клиентом подобрать лучшее решение.
Во-вторых, хотела бы обратить внимание промышленников на прекрасную альтернативу кредиту – факторинг. Он ускоряет получение выручки по поставкам с отсрочкой платежа. Есть несколько видов факторинга, и Альфа-Банк готов помочь сделать оптимальный выбор.
Что касается получения длинных денег на реализацию инвестпроектов, то сегодня наши партнеры очень взвешенно к этому относятся, стараясь просчитать и продумать все детали.
Если проект просчитан, если речь идет, допустим, о производстве новой высокотехнологичной продукции (как, например, у «Алтайского завода прецизионных изделий»), то один из лучших государственных институтов - Фонд развития промышленности (ФРП).
Со своей стороны, Альфа-Банк готов предоставить банковскую гарантию, необходимую при получении займа в ФРП. Даже с учетом комиссии стоимость такого займа будет намного ниже средней по рынку.