Эксперты спрогнозировали будущие цены на авто

В 2024 году новые машины могут подорожать на 20-40%.
Предпосылками стали нестабильный курс валют и нехватка предложений в сегменте. После прекращения поставок доступных седанов Kia и Hyundai начался дефицит, даже несмотря на то, что в 2024 году появилось много китайских новинок.
Если ассортимент расширят за счет китайских и отечественных машин, то цены могут стабилизироваться.
По данным «Авто.ру Оценка», средняя стоимость нового автомобиля за 2023 год выросла на 17,3% (до 3,7 млн рублей), а подержанного — на 28% (до 2,2 млн рублей).
Ранее стало известно, что чиновников вновь призвали пересаживаться на отечественные автомобили.
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