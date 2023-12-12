Жители Барнаула жалуются на систему оплаты в общественном транспорте

Так, из-за проблем с оплатой людям приходится идти пешком в мороз.
В комментариях барнаульцы предлагают альтернативы: рассчитываться наличными или сделать транспортную карту.
Ранее барнаульцы жаловались на еле теплые трубы в квартирах.
У многих горожан не проходит оплата по карте МИР, сообщают участники сообщества Barnaul 22.
Так, из-за проблем с оплатой людям приходится идти пешком в мороз.
В комментариях барнаульцы предлагают альтернативы: рассчитываться наличными или сделать транспортную карту.
Ранее барнаульцы жаловались на еле теплые трубы в квартирах.
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