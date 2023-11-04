8 ноября
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Жизнь

Жителей Барнаула предупреждают о безопасном поведении на воде

На водных объектах в пригороде Ленинского района установили знаки «Переход (переезд) по льду запрещен», сообщается на сайте мэрии.

Кордон Байгазан. Озеро. Лед.
Кордон Байгазан. Озеро. Лед.
Лия Светоляр, Алтайский биосферный заповедник

Отмечается, что установили восемь предупредительных аншлагов.

Также сельская администрация разработала график рейдовых мероприятий на водоемах в зимний период.

Стоить помнить, что водоемы замерзаю неравномерно, и пока минусовая погода не устоялась, твердой корки льда не будет. Период ледостава можно условно разделить на три основные стадии: перволедье, матерый лед и последний лед.

Если все же вам нужно перебраться через застывший водоем, то сначала убедитесь, что лед крепкий.

Как понять, что идти безопасно?

Надежным считается лед прозрачный, с зеленоватым оттенком, толщиной не менее семи см.

Ранее стало известно, зачем барнаульская компания продает лед на Алтае.

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