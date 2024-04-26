Здоровенный крокодил аллигатор застрял в трубе, полгода провел в ней и выжил

За аллигатором наблюдали жители городка в течение полугода.

В конечном итоге "народная забава" надоела и люди обратились к специалисту организации по спасению диких животных.

Мужчина снял решетку с одного конца дренажной трубы и освободил крокодила, указывает Lenta.ru. Тот почувствовал свободу и бросился к воде.

Выяснилось, что аллигатор выжил благодаря умению впадать в спячку.

Ранее крокодил внезапно выпрыгнул из воды и откусил рыбаку руку. В тот момент мужчина доставал из воды свой улов. Очевидец ЧП позвонил спасателям. Пострадавшего доставили в больницу на вертолете, где врачи попытались пришить ему руку.

А крокодила усыпили.

Также крокодил набросился на девочку, которая пошла на рыбалку со старшими братьями.

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