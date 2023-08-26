Бесстрашная россиянка до ужаса напугала медведя газетой

Инцидент произошел в городе Билибино. Хищник вломился в дом ночью.
Пожилую женщину разбудили шум и грохот. Она увидела медведя, но не растерялась — скрутила в трубочку газету и избила ею косолапого, указывает Газета.Ru.
Медведь восвояси сбежал, а 71-летняя пенсионерка обратилась в полицию. Охотоведы обнаружили во дворе следы медведя, но отловить его не удалось.
Ранее мужчина истошно закричал и напугал здоровенного крокодила, который куснул женщину.
От неожиданности аллигатор длиной 2,5 метра "ошалел" и отпустил женщину, а также вернулся плавать в пруду.
На место происшествия прибыли экстренные службы и поймали крокодила.
О его дальней судьбе ничего не сообщают.