3 июня
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Жизнь

Засуха на фоне жары: эксперты рассказали о погоде в июне в сибирском регионе

Температура выше нормы прогнозируется на огромной территории России, сообщает "Интерфакс".

Жара
Жара
СС0

Жара нахлынет на регионы западной Сибири, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам эксперта, здесь температурный фон будет выше нормы — прогнозируется жаркая погода.

На фоне жары вполне закономерен дефицит осадков. Засушливый июнь будет в Алтайском и Красноярском краях, Новосибирской, Кемеровской областях.

Между тем в Алтайском крае объявлено до 7 июня штормовое предупреждение в связи с аномальной жарой — местами температура воздуха составит плюс 35 градусов и выше. Сохраняется режим чрезвычайной пожароопасности.

Ранее о рекордных сюрпризах лета рассказали синоптики.

Прогноз на летний период составили на основе анализа данных со спутников и климатических показателей за последние годы.

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