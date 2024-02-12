«Забываете о главном». Барнаульский астропсихолог рассказала, что ожидать от недели

«Время насладиться работой, полюбить ее, наладить отношения с коллегами. На вторник не планируйте важные дела. Не принимайте серьезные решения, не перегружайте себя делами», — советует барнаульский астропсихолог Светлана Черемисина. Что изменится в нашей жизни на этой неделе — в материале altapress.ru .

Овны, вы можете выдержать сейчас самые большие нагрузки, преуспеть в бизнесе. Действуйте и не раздражайтесь из-за тех, кто за вами не успевает. Поддержите партнера.



Тельцы, у вас есть понимание того, как наладить отношения. Есть силы выслушать партнера. Но лучше авторитетом со второй половиной не меряйтесь. Руководите на работе.



Близнецы, изучайте психологию отношений. Посмотрите на свои страхи в этой теме. Признайте свою несостоятельность, неосведомленность. И обновление не заставит себя ждать.



Раки, в понедельник и вторник на ясность ума не рассчитывайте. Важные решения принимайте со среды. Чрезмерная концентрация на отношениях вам повредит. Направьте всю страстность на помощь другим.



Львы, фокус на внешних достижениях может ослабить здоровье. Обратите ваше внимание на отношения с детьми. Спланируйте совместное времяпрепровождение. Выслушайте их. Помогите наладить правильное питание.



Девы, почаще смотрите вверх, в небо. Вы сильно сосредоточены на том, что у вас под ногами. Забываете о главном. Сил у вас много. Демонстрируйте себя, подтверждайте свою квалификацию. Не жалуйтесь. Это повлияет на ваш авторитет.

Стресс. Депрессия. unsplash.com

Весы, наконец-то вы на коне. Можете повлиять на свое окружение, творчески действовать и мыслить, найти общий язык и с подчиненными и с начальством. Общение с активными лидерами пойдет вам на пользу.



Скорпионы, у вас есть знания и вы способны действовать. Укрепляйте руки, сделайте маникюр. Наладьте отношения с братьями, сестрами, коллегами по работе, соседями. Не пренебрегайте своим внешним видом.



Стрельцы, ваша речь должна быть более дипломатичной на неделе. Украшайте свое лицо улыбкой. Тогда успех вам обеспечен. Прикупите базовые вещи в ваш гардероб.



Козероги, вы образованы в сфере отношений, знаете как подать себя. Будьте внимательны к детям и родителям. Открывайте ваше сердце, делитесь переживаниями.



Водолеи, у вас есть все возможности для укрепления здоровья. Не упускайте их. Продлевайте молодость с помощью натурального питания. В отношениях меньше анализируете, больше чувствуйте.



Рыбы, мечтайте и запишите вашу мечту. Вы можете быстро осуществить задуманное. Запишите ваши намерения в работе. Не гонитесь за выгодой, статусом. Это вас подведет. Помолитесь за предков.

Светлана Черемисина — практикующий астропсихолог, специалист по Васту и работе с метафорическими картами, арт-терапевт и аромапрактик.

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