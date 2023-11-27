28 ноября
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Жизнь

За "черными" шутками в Швейцарию: 9 идей, как провести эту неделю в Барнауле

Юбилейный рок-концерт, новая экспозиция и черная комедия: Аltapress.ru придумал, куда сходить в Барнауле с 27 ноября по 3 декабря.

Спектакль "Цветы для Элджернона".
Спектакль "Цветы для Элджернона".
Анна Зайкова.

На концерт

В честь своего юбилея, рок-группа "Алиса" посетит Барнаул с концертным туром "ХХХХ лет" — 28 ноября, 19:30, 16+

Выступление рок-группы &quot;Алиса&quot;.
Выступление рок-группы "Алиса".
vk.com/alisaband

На стендап

Противоречивая комедия резидента Stand Up THT Павла Дедищева на сольном концерте "Как кайф" в ДК "Моторостроителей" — 30 ноября, 19:00, 18+

В кино

Черная комедия Романа Полански с участием Александра Петрова "Дворец" в "Премьере",18+

В театр

"Обыкновенное чудо" в Молодежном театре Алтая — 30 ноября, 18:30, 12+

"Дочери Тевье" в Музыкальном театре — 3 декабря, 17:00, 12+

"Квадратура круга" в Театре драмы — 3 декабря, 17:30, 16+

"Дуры" в Крепостном театре — 29 ноября, 19:00, 16+

Дочери Тевье
Дочери Тевье
музком

В музей

Абсолютно новая экспозиция Художественного музея Алтайского края "Искусство нашего времени. Музейный выбор" — работает до 21 января со среды по воскресенье, 6+

Для детей

"Цветы для Элджернона" в театре кукол "Сказка" — 30 ноября, 18:30, 16+

Спектакль &quot;Цветы для Элджернона&quot;.
Спектакль "Цветы для Элджернона".
Анна Зайкова.
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