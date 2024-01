Всемирный день The Beatles. Как весь мир захватила музыка ливерпульской четверки

2

Счастливый день - 16 января

16 января можно считать счастливым днем в году для ливерпульской четверки. В этот день в 1957 году в Ливерпуле открылся клуб The Cavern, где встретились начинающие музыканты Джон Леннон, Пол Маккартни и Джордж Харрисон.

Молодые и страстно влюбленные в музыку, они основали собственную группу, которая надолго оставила свой след в истории. Спустя несколько лет к ним присоединился еще один будущий «битл» — Ринго Старр.

Через семь лет 16 января произошло второе знаменательное событие в жизни The Beatles: журнал Cashbox присвоил песне «I Want To Hold Your Hand» первое место в американском хит-параде. Этот сингл разошелся миллионным тиражом всего за 10 дней.