Врач рассказал о серьезных проблемах с волосами у Пугачевой

Специалист уверяет, что волосы Примадонны находятся в плачевном состоянии. С каждым годом их становится все меньше. Это связано с возрастными изменениями и гормональным фоном.
Врач отметил, что Алла Пугачева решает проблему с помощью париков. На публике она носит парики и шиньоны, чтобы ее прическа выглядела лучше.
Фанаты певицы также заметили, что на похоронах модельера Валентина Юдашкина Примадонна появилась в шляпе, чтобы скрыть прическу.
Ранее стало известно, где жила Алла Пугачева во время своего визита в Россию.