Возле Мемориала Славы в Барнауле перекладывают плитку

Рабочие восстанавливают плиточное покрытие, которое частично разрушилось зимой. Вручную и с помощью техники убирают газоны и пешеходную зону.
Накануне праздника у Мемориала появятся более 11 тыс. однолетних цветов, мастера оформят яркие клумбы.
В ближайшее время в надлежащее состояние также приведут и другие памятники и объекты, связанные с событиями Великой Отечественной войны.
Ранее стало известно, что в Крыму и Севастополе не будет парадов 9 мая. Местные власти решили не проводить на майские праздники массовые мероприятия из соображений безопасности.