Возле Мемориала Славы в Барнауле перекладывают плитку

Территорию Мемориала в Барнауле благоустраивают в преддверии празднования 78-й годовщины со Дня Победы, сообщают в мэрии.

Рабочие восстанавливают плиточное покрытие, которое частично разрушилось зимой. Вручную и с помощью техники убирают газоны и пешеходную зону.

Накануне праздника у Мемориала появятся более 11 тыс. однолетних цветов, мастера оформят яркие клумбы.

В ближайшее время в надлежащее состояние также приведут и другие памятники и объекты, связанные с событиями Великой Отечественной войны.

Ранее стало известно, что в Крыму и Севастополе не будет парадов 9 мая. Местные власти решили не проводить на майские праздники массовые мероприятия из соображений безопасности.