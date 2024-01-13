Водить хороводы, смотреть на женщин. 7 идей, как провести эти выходные в Барнауле

В кино
Забавная комедия Хоакина Масона «Спасти Санту» в Галактике — 14 января, 16:50, 12+
Боевик Ренни Харлин о лучшем агенте ЦРУ в отставке «Каменщик» в Галактике — 14 января, 21:55, 18+
В театр
Спектакль-эскиз «Ныряй!» в Театре драмы — 13 января, 17:00, 16+
На мастер-класс
Посетители выставки «Ульгер: сказки и грезы» смогут создать свою собственную брошь на мастер-классе в Краеведческом музее — 13 января, 15:00, 10+
На выставку
Выставка алтайского художника Сергея Дыкова «Архетип женщины» в галерее «Республика ИЗО» — до 28 января, чт-вс с 13:00 до 19:00, 16+
В «Шишковку»
Проводы Старого Нового года под звуки гитары, волынки, скрипки и ударных в «Шишковке» — 13 января, 18:00, 12+
В «Изумрудный»
На площадке у визит-центра парка «Изумрудный» отпразднуют Старый Новый год с конкурсами, зимними забавами и приятными сюрпризами — 14 января, 16:00, 0+
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