12 апреля
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Жизнь

«Включайте бережный режим». Барнаульский астропсихолог рассказала, что ожидать от недели

«Страстная неделя подходит для того, чтобы замедлиться и обратить внимание на потребности души. Среда, четверг, пятница для начинаний абсолютно не подходят. Выкидываем лишнее, убираемся, занимаемся благотворительностью», — говорит барнаульский астропсихолог Светлана Черемисина. Что изменится в нашей жизни на этой неделе — в материале altapress.ru.

Рыцарь. Нейросеть.
Рыцарь. Нейросеть.
altapress.ru.

Овны навели порядок в голове. Теперь пришло время пересмотреть свои намерения. В ближайшее время сможете помогать другим менять судьбу. Подготовьтесь как следует. Уделите время себе на неделе.

Тельцы, если справитесь с амбициями, можете заниматься чем угодно. Отдыхайте, активничайте, оздоравливайтесь, начинайте новую жизнь, учитесь готовить, делайте накопления.

Близнецы почувствуют себя спокойнее и увереннее. С друзьями вопросы прояснятся. Отношения улучшатся. Можете заняться ремонтом спальни. Привлекайте спонсоров, покровителей для нужного дела.

Раки почувствуют поддержку и опору. Осуществляйте заветные желания. Создавайте красоту. Ускоряйтесь в работе. Осваивайте навыки консультирования и исцеления.

Львы, следите за самочувствием на неделе. Особенно в пятницу. Займитесь позвоночником. Со следующей недели почувствуете себя лучше. На этой неделе удержитесь от конфликтов с детьми.

Девы, вам не будет равных в наведении порядка. Справитесь с любым хаосом. Помогайте другим разобраться с ним. Про деньги с партнером не говорите.

Копилка
Копилка
CC0

Весы, отдавайте долги, закрывайте кредиты. Пройдите проверку органов. В отношениях появится больше ясности и силы разобраться что к чему. Но давить на партнера не спешите.

Скорпионы, наслаждайтесь взаимопониманием со второй половинкой. Отношения с детьми изменятся к лучшему. Осваивайте новые навыки в работе. Наводите там порядок.

Стрельцы, включайте бережный режим. Ваше тело может вам о чем-то просигналить. Не игнорируйте его. Следите за самочувствием. Устраните риски и чрезмерные нагрузки.

Козероги, учитесь поддерживать свое настроение. Не спешите никого наказывать. Наведите порядок в чувствах. Сами себе устраивайте свидания, романтические вечера.

Водолеи, партнер продолжает менять ваше отношение к деньгам. Настроение нам никто не может испортить, кроме нас самих. Начните что-то делать руками.

Рыбы, уделите внимание телу, позаботьтесь о нем. Улучшайте отношения с братьями, сестрами. Решайте вопросы с недвижимостью, землей. Рабочие вопросы пока могут тормозиться.

Светлана Черемисина — практикующий астропсихолог, специалист по Васту и работе с метафорическими картами, арт-терапевт и аромапрактик.

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