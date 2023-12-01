"Вернуть лебедей не забудем". Как прошло открытие моста на Новом рынке в Барнауле — фоторепортаж

30 ноября с небольшим опозданием — в 12:12 дня, спустя 18 месяцев реконструкции, наконец открыли движение на мосту по пр. Ленина. Для барнаульцев этот день стал настоящим праздником: горожане сыпали поздравлениями, удивлялись шести полосам и очень надеялись, что пробок теперь станет меньше. Кто первым проехал по новенькому асфальту, что будет с лебедями и почему на самом деле путепровод сдадут только через полгода – смотрите и читайте в материале altapress.ru.

Сдадут через полгода

Напомним, что масштабная реконструкция началась в мае 2022-го. Мы уже вспоминали, что произошло за эти полтора года и какой опыт приобрел Барнаул.

На ремонт потратили более 2 млрд рублей, а работами занималось барнаульское ДСУ №4. За 557 дней рабочие полностью разобрали старый мост и отстроили его с нуля заново.

Протяженность моста и подъездов к нему составила 483 м, ширина - почти 39 м, высота в максимальной точке - 15 метров, что равняется пятиэтажному дому. Было уложено 2 км рельсошпальной решетки на трамвайных путях.

Открытие моста по пр. Ленина после реконструкции. 30 ноября 2023. Анна Зайкова

Полос стало шесть вместо четырех, тротуары оградили с обеих сторон, появились современное светодиодное освещение и новые светофоры.

Правда, на самом деле на мосту открыли лишь так называемое рабочее движение. Несмотря на то, что все инженерные работы закончены, объект будет считаться сданным только после окончания благоустройства.

Это не означает, что мост снова закроют, но специалисты еще будут красить опоры, приводить в порядок пространство под мостом и заканчивать обустройство рельс. Последнее будет возможно только после того, как трамваи некоторое время поездят по путям, и полотно усядется.

"Сегодня подписали допконтракт: до 30 июня должны окончательно ввести объект в эксплуатацию. Работы начнутся весной, когда погода позволит", — уточняет Валерий Ведяшкин, председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула.

Могли открыть раньше

Поскольку в первый день открытия общественный транспорт продолжал ходить по старой схеме, о решении проблем с пробками судить было рано. Тем не менее, Ведяшкин отметил, что транспортные потоки точно перераспределятся. Основной пойдет по пр. Ленина, а вместе с тем освободятся Змеиногорский и Павловский тракты, пр. Калинина, ул. Кутузова и прочие.

Уже вечером 30 ноября водители и пассажиры отмечали, что заметно освободились ул. Цеховая, пл. Октября и даже пр. Калинина с пр. Строителей.

Открытие моста по пр. Ленина после реконструкции. 30 ноября 2023. Анна Зайкова

Директор организации-подрядчика ДСУ №4 Николай Данилин признался, что был риск не успеть закончить объект.

"Мы столкнулись с проблемой, которая обнаружилась только после начала работ: грунт не имел должной несущей способности. Мы долго искали техническое решение, потеряли на этом много времени, и уже тогда стало ясно, что сроки придется сжимать. Кроме того, затянулось допроектирование подходов к мосту, которых изначально не было в контракте. Положительное заключение мы получили только в октябре 2023-го", - сказал он.

Данилин признался, что если бы изначально было предусмотрено уплотнение грунта и запроектированы подходы к мосту, путепровод могли сдать раньше. И сегодня горожане отмечали бы не просто открытие движения, а полное завершение всех работ.

Открытие моста по пр. Ленина после реконструкции. 30 ноября 2023. Анна Зайкова

Опять о новых трамваях

Путепровод открывали губернатор Виктор Томенко и мэр Барнаула Вячеслав Франк, вместе с тем наградив специалистов и организации, которые внесли особый вклад в реконструкцию.

Томенко поблагодарил жителей за терпение и добавил, что теперь самое время "подумать о запуске по мосту новых низкопольных трамваев и автобусов". Правда, когда белорусские вагоны, которые томятся в депо уже много месяцев, все-таки выпустят на линию — все еще неизвестно.

А Вячеслав Франк, в свою очередь, пообещал, что на мост не забудут вернуть лебедей. Ранее мы предполагали, что они вряд ли вернутся на путепровод, прижившись в зоопарке и во власихинской школе искусств. Однако мэр заверил, что без своего символа путепровод не останется.

Сразу после их речей по мосту навстречу друг другу проехали первые трамваи и спецтехника. А затем на свежий асфальт наконец запустили поток автомобилистов, которые следовали за экипажами ДПС и выражали радость громкими сигналами.