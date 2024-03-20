Вернули стаж: жителю алтайского села помогают добиться надбавки к пенсии

Назначение пенсии - процесс сложный и ответственный. Бывает, допущенные ошибки специалистов оборачиваются для заявителя тратой времени и нервов в поисках справедливости. Об одном таком случае рассказала пресс-служба регионального отделения партии «Справедливая Россия - За правду».

По данным социалистов, житель Родинского района много лет отработал в сфере сельского хозяйства, имеет звание ветерана труда и инвалидность второй группы. Но при расчёте времени работы в сельском хозяйстве у него выпал период с января 1992 года по март 2002-го, когда он работал шофером в совхозе «Вознесенский». Больше пяти лет пенсионер не мог добиться повышенной фиксированной выплаты и обратился за помощью в общественную приемную депутат Госдумы Александра Терентьева.

Парламентарий изначально попытался решить вопрос через официальный запрос в Социальный фонд, но получил отказ со ссылкой на пенсионное законодательство. После этого он написал обращение в прокуратуру. Надзорное ведомство, уточняет пресс-служба реготделения «Справедливой России», проведя проверку, установило, что совхоз, где трудился пенсионер, занимался растениеводством, которое наряду с животноводством относится к основным видам экономической деятельности в сельском хозяйстве.

«Прокуратура признала сразу два решения Социального фонда об отказе противоречащими действующему законодательству. А руководителю отделения СФР внесла представление», - сказано на сайте «СР».

Региональные социалисты уточняют, что в Общественную приемную Александра Терентьева часто обращаются пенсионеры с претензиями на несправедливые начисления пенсии. И только совместными усилиями эти нарушения удается исправить и добиться справедливости.

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