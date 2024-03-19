Эпатажный певец, народный артист России Валерий Леонтьев заявил об уходе со сцены в свой 75-летний юбилей 19 марта. Altapress.ru решил вспомнить, как выглядел Леонетьев в молодости.

Валерий Леонтьев получил первую известность в конце 70-х, и тогда в его образах не было ничего вызывающего.

Песню «Там, в сентябре» поклонники Леонтьева очень любят. В комментариях к видео многие пишут, что переслушивают композицию каждый год.

Уже в начале 1980-х Леонтьева называли «русским Дэвидом Боуи» из-за схожести в эпатаже и манере исполнения.

Конечно, внешний вид Леонтьева в тем времена вызывал много вопросов. Его просили отрезать свою пышную шевелюру, для выступлений на центральных канал просят одеваться поскромнее.

На становление стиля Валерия сильно повлиял гастрольный тур по Индии в 1988 году. Тогда он впервые почувствовал полную свободу.

Самые яркие и запоминающиеся образы Леонтьева появились в 1990-х. На те времена пришлась сексуальная революция, и певец стал выступать в майках в сеточку, с распущенными кудрями.

Тогда же он появился на публике с голым торсом.

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