В сибирском аэропорту приземлился самолет, который снимает секретные кадры

Это самолет воздушного наблюдения, аэрофотосъемки и дистанционного зондирования Земли. Летает и фотографирует с высоты местность. Снимки потом обрабатываются, расшифровываются, рассекречиваются. Или нет.

После снимки преобразуются в карты.

Борт еще называют самолетом-фотоаппаратом.

Ранее над Барнаулом днем и ночью кружил самолет-лаборатория. Это был Ан-26 авиакомпании "Летные системы и проверки" (Москва). Самолет прилетел из Ханты-Мансийска.

Специалисты Ан-26 проверяли локаторы, средства связи, радиотехническое и навигационное оборудование барнаульского аэропорта имени Г.С.Титова.