24 мая
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Жизнь

В сибирском аэропорту приземлился самолет, который снимает секретные кадры

В Толмачево прилетел самолет модели Ан-30. Борт принадлежит компании "Аэрострой", указывает НГС.

Самолет в небе.
Самолет в небе.
СС0

Это самолет воздушного наблюдения, аэрофотосъемки и дистанционного зондирования Земли. Летает и фотографирует с высоты местность. Снимки потом обрабатываются, расшифровываются, рассекречиваются. Или нет.

После снимки преобразуются в карты.

Борт еще называют самолетом-фотоаппаратом.

Ранее над Барнаулом днем и ночью кружил самолет-лаборатория. Это был Ан-26 авиакомпании "Летные системы и проверки" (Москва). Самолет прилетел из Ханты-Мансийска.

Специалисты Ан-26 проверяли локаторы, средства связи, радиотехническое и навигационное оборудование барнаульского аэропорта имени Г.С.Титова.

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