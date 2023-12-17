В сети появился любопытный райдер SHAMAN. Гусиные перья, светоизоляция, сотни охранников

Telegram-каналу Baza попал в руки райдер певца SHAMAN. Оказывается, Ярославу Дронову обязательно нужен "Майбах", чтобы добраться до выступлений.

Проживать SHAMAN должен исключительно в отеле 5 звезд. Если такого нет — певцу необходимо снять лучший номер в городе. Перед этим обязательно фотографируют и снимают на видео комнаты. Фотографии с сайта отеля не принимаются.

В номере должна быть кровать King-size и подушки из гусиного пера, жесткий матрас. Выпивает Дронов по десять бутылок воды в день, а чай - только Ahmad Tea English Breakfast.

Также певцу необходима полная светоизоляция. На окна должна быть шторы, которые не пропускают ни единого лучика. Если не помогает - рекомендуют наклеить на окна фольгу.

В концертном зале тоже свои нюансы. Например, на каждую тысячу поклонников SHAMAN просит выставить восемь охранников. На концерт в Лужниках певцу понадобится 648 людей в черном.

Кстати, за выступление певец просит в среднем 12 миллионов рублей.

Ранее известный музыкант заявил, что артисты отказываются выступать с SHAMAN и назвал его "кремлевским продуктом".