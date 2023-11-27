28 ноября
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Жизнь

В результате мегашторма в Сочи погибли три человека

За сутки в курортном городе России погибли три человека, еще около 20 человек пострадали.

Шторм. Гроза. Тучи.
Шторм. Гроза. Тучи.
unsplash.com

Как сообщает SHOT, в Крыму утонул 50-летний мужчина, родственникам он сообщил, что уходит посмотреть волны в районе рынка "Русич" в с. Морское.

Также в Керченском проливе погиб член экипажа судна Kavkaz 1. Он скончался от сильной травмы таза, полученной в результате шторма.

На ул. Приморской в Сочи нашли тело 40-летнего мужчины. Его вынесло из воды на набережную, тело было полностью обнаженным. Погибшего нашли в районе гостиницы "Жемчужина" рядом с Зимним Театром.

Ранее мы рассказывали, что в Сочи рухнул трехэтажный дом.

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