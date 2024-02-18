19 февраля
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Жизнь

В Новоалтайске женщина обнаружила предмет похожий на СВУ рядом с продуктовым магазином

В настоящее время похожее на СВУ устройство находится на проверке.

"Мария-Ра". Продуктовый магазин.
"Мария-Ра". Продуктовый магазин.
Дмитрий Лямзин.

Как сообщает SHOT, 42-летняя продавщица круглосуточного магазина обнаружила находку за зданием.

Устройство, похожее не СВУ, обнаружили на ул. Деповской в Новоалтайске. Взрывотехники прибыли на место и исследовали предмет, корпус которого состоял из петарды с батарейкой, зажигалкой и проводами, перемотанные скотчем.

В настоящее время неопознанный предмет отправили на экспертизу, подробности выясняются.

Ранее сообщалось, что в правительстве Алтайского края опровергли новые фейковые сообщения о якобы готовящихся нападениях на бийские школы.

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