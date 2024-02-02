В Госдуме запретили «наливайки» в жилых домах

Теперь регионы смогут сами устанавливать требование о продаже алкоголя в различных заведениях.
А также ограничивать время продажи алкогольной продукции в точках общественного питания, которые расположены в многоквартирных домах и рядом.
Отмечается, что на нововведение повлияли многочисленные жалобы от жителей многоквартирных домов. Днем магазины торговали продуктами, а ночью разливали алкогольные напитки, привлекая шумных посетителей.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае не будут продавать алкоголь по некоторым праздникам.
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