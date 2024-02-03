5 февраля
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Жизнь

В Госдуме школьницам посоветовали рожать, а их родителям - принимать это

В Госдуме посоветовали девочкам отказаться от абортов и рожать. Об этом сообщают «Ведомости».

Женщина. Беременность.
Женщина. Беременность.
https://unsplash.com/

Депутат Татьяна Ларионова заявила, что рассказывать школьникам о методах контрацепции не нужно.

«Вот этот клич "дай презерватив, чтобы избежать беременности" — он был излишним», — сказала она.

При этом член думского комитета по охране здоровья Вероника Власова рассказала, что государство борется за каждую беременность. Также она сказала, что быть молодыми родителями — это здорово.

Обычно 50% девушек начинают жить половой жизнью уже в 15,5 лет.

Представитель Минздрава Лейла Намазова-Баранова предупредила родителей, что они должны принимать ранние беременности своих детей.

Медики заявили, что подростки не понимают последствий аборта.

Ранее сообщалось, что в Госдуме разрабатывают программу по которой можно будет уйти в декрет на первом триместре беременности.

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