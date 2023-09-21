В дендрарии вырос краснокнижный гриб. Барнаульцы сравнили его с пенисом

Краснокнижные грибы мутинус Равенеля выросли в Барнауле.
Горожане сразу отреагировали на любопытный вид гриба. Многие отметили, что он похож на мужской половой орган.
Гриб ядовитый, есть его нельзя.
В дендрарии в Барнауле выросли краснокнижные грибы, сообщает "Инцидент Барнаул".
Краснокнижные грибы мутинус Равенеля выросли в Барнауле.
Горожане сразу отреагировали на любопытный вид гриба. Многие отметили, что он похож на мужской половой орган.
Гриб ядовитый, есть его нельзя.
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