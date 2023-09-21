21 сентября
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Жизнь

В дендрарии вырос краснокнижный гриб. Барнаульцы сравнили его с пенисом

В дендрарии в Барнауле выросли краснокнижные грибы, сообщает "Инцидент Барнаул".

Мутинус Равенеля.
Мутинус Равенеля.
"Инцидент Барнаул"

Краснокнижные грибы мутинус Равенеля выросли в Барнауле.

Горожане сразу отреагировали на любопытный вид гриба. Многие отметили, что он похож на мужской половой орган.

Гриб ядовитый, есть его нельзя.

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