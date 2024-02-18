В Бийске рассмотрят в суде дело о многомиллионном хищении электроэнергии

Директора крупной бийской компании и ведущего инженера энергосбытовой организации обвиняют в хищении электроэнергии на 63 млн рублей.

"МК на Алтае" сообщает, что в 2017 году инженер энергосбытовой компании хотел похитить деньги путем обнуления показаний электросчетчиков на одном из объектов.

Был привлечен директор крупного акционерного общества г. Бийска. Он сдавал в аренду нежилые помещения по ул. Петра Мерлина, руководитель компании согласился.

Сообщники договорились, что при обнулении приборов учета электроэнергии будет существенно занижаться размер ежемесячных платежей за использованное электричество. Договор действовал в течение почти пяти лет. Украденная электроэнергия оценивается в 63 млн рублей. Деньги потрачены по собственному усмотрению.

Региональное УФСБ выявили преступление. В ходе обысков правоохранители также выявили порох, на который инженер энергосбытовой компании не имел разрешения. Поэтому злоумышленнику инкриминируют незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Антон Герман утвердил обвинительное заключение по уголовному делу. На имущество обвиняемых был наложен арест.

В настоящее время дело передано в суд для рассмотрения по существу.

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