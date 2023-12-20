В Барнаульском планетарии состоится премьера полнокупольного фильма в 3D формате

На новогодних каникулах в Барнаульском планетарии пройдет премьера полнокупольной программы, которая будет в Fulldome 3D формате. Об этом сообщает администрация города.

В Барнаульском планетарии состоится премьера «Полярис. Космическая субмарина и загадка полярной ночи».

Благодаря формату Fulldome можно будет насладиться невероятной глубиной картинки. Также зрители смогут наблюдать фильм с разных точек и при этом получать одинаковое качество.

Отмечается, что программа имеет возрастные ограничения 6+ и предусмотрена для семейного просмотра. Фильм также не рекомендуется для просмотра людям со слабым вестибулярным аппаратом.

Ранее сообщалось, что три сказочных премьеры про искреннюю веру, боевую бабушку и моду на рок показывают в барнаульских театрах.