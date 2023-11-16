16 ноября
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Жизнь

В барнаульском парке «Изумрудный» появится каток. А как же карпы?

В парке "Изумрудный" появится каток прямо на пруду, сообщает руководитель парка Владислав Вакаев.

Коньки, каток.
Коньки, каток.
CC0

На данный момент рабочие подливают в пруд новую воду, чтобы наполнить пруд.

Также Вакаев отмечает, что сейчас лед размягчился из-за оттепели и свежей воды. Выход на лед строго запрещен.

Особенно внимательно нужно быть к детям.

При этом цветные карпы в "Изумрудном" все еще остаются под льдом, который не дает их освободить. Предполагалось, что вызволить рыб можно будет во время оттепели. Однако на улице +11 градусов, а лед все еще есть.

Сейчас руководство парка работает над вопросом зимовки карпов в пруду.

По словам управляющего парком Владислава Вакаева, чтобы рыбы перенесли холода, необходимо купить аэратор для насыщения воды кислородом. Устройство установят на том участке пруда, где не будет катка.

Ранее мы рассказывали, что обрели и что потеряли барнаульцы после реконструкции Изумрудного парка - впечатляющий фоторепортаж altapress.ru.

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