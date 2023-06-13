Мир дикой природы в одном кадре. Что за фотовыставка открылась на барнаульском Арбате

На барнаульском Арбате в День России, 12 июня открылась фотовыставка «Моя родина — Россия!» алтайского фотографа Евгения Борисова. Он запечатлел уникальные пейзажи и мир дикой природы Курил, Камчатки, Таймыра. Корреспондент altapress.ru побывал на Арбате и поделился кадрами с выставки.

Фотовыставка "Моя родина — Россия!"

Фотовыставка "Моя родина — Россия!" расположена на пешеходной улице Мало-Тобольской. Ее открытие было приурочено ко Дню России.

Автор выставки - Евгений Борисов - алтайский фотограф. Он поделился с барнаульцами уникальными кадрами из самых удивительных мест России.

Пешеходы с интересом изучают мир дикой природы Курил, Камчатки и Таймыра. Знакомятся с косолапыми медведями, рассматривают могучие волны, запечатленных в мельчайших подробностях, и пытаются представить себя на месте гор.

Евгения Борисов — экстремальный фотограф

Бизнесмен Евгений Борисов раньше увлекался большим теннисом, но после его увлекла фотография. В новом увлечении он также горит олимпийским азартом.

«Для своего первого международного теннисного турнира я выбрал Италию. Взял с собой фотоаппарат, думал, будет классно. Одной поездки хватило, чтобы понять, что эти вещи совмещать невозможно», - говорит Евгений Борисов.

Так началась его история как профессионального фотографа: сначала пейзажного, а потом и дикой природы.

Как и любой спортсмен, Евгений Борисов привык работать на результат. Сейчас его цель — снимать эндемиков, желательно, в дальних странах.

«Хочется захватить то, что еще возможно, ведь скорее всего, через 5-10 лет все изменится навсегда – редкие животные исчезают», - говорит он.

Евгению важно работать именно в среде обитания животных. Поэтому в фокусе всегда остаются труднодоступные места. Фотограф старается ездить туда, пока позволяют возможности.

На данный момент Евгений готовится к летнему путешествию на остров Врангеля и мыс Дежнева на корабле. К концу года планирует отправиться в Южную Джорджию — ключевое место для фотографов дикой природы. Позже он поедет на Мадагаскар.