20 марта
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Жизнь

В Алтайском крае супруги умерли после того, как поели копченое мясо

Предварительно, пара из Романовского района отравилась копченым мясом курицы, сообщает региональный Следком.

Копченое мясо.
Копченое мясо.
Олег Богданов

15 марта в больнице скончался 53-летний местный житель, а на следующий день его 52-летняя супруга.

По предварительным данным, смерть могла наступить из-за ботулизма — интоксикации от зараженных ботулотоксинами продуктов.

Очевидцы сообщают, что в одном из сельских магазинов супруги купили копченые куриные крылышки.

Известно, что мужчину привезли в больницу в якобы невменяемом состоянии. Врач упомянул про исходящий от него странный запах, на что пациент ответил: "немного что-то выпили". Местные жители считают: обвинять магазин пока рано.

Также сообщают, что мужчине уже провели вскрытие, которое якобы показало разложенную печень – она указала экспертам на ботулизм.

Результатов вскрытия женщины нет.

Обстоятельства произошедшего устанавливают.

Ранее на Алтае пойшел под суд директор туркомплекса за массовое отравление детей.

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