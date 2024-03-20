В Алтайском крае супруги умерли после того, как поели копченое мясо

15 марта в больнице скончался 53-летний местный житель, а на следующий день его 52-летняя супруга.

По предварительным данным, смерть могла наступить из-за ботулизма — интоксикации от зараженных ботулотоксинами продуктов.

Очевидцы сообщают, что в одном из сельских магазинов супруги купили копченые куриные крылышки.

Известно, что мужчину привезли в больницу в якобы невменяемом состоянии. Врач упомянул про исходящий от него странный запах, на что пациент ответил: "немного что-то выпили". Местные жители считают: обвинять магазин пока рано.

Также сообщают, что мужчине уже провели вскрытие, которое якобы показало разложенную печень – она указала экспертам на ботулизм.

Результатов вскрытия женщины нет.

Обстоятельства произошедшего устанавливают.

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