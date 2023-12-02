3 декабря
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Жизнь

В Алтайском крае спасатели проводят профилактические рейды

В многих городах Алтайского края сотрудники спецслужб проводят профилактические рейды в целях безопасности на льду.

Борьба с гололедом в Барнауле.
Борьба с гололедом в Барнауле.
barnaul.org

"Катунь 24" сообщает в каких городах какие мероприятия провели:

  • Так например, в Заринске прошел межведомственный рейд. Сотрудники посетили три места, где жители чаще обычного выходят на лед. С горожанами провели беседы и вручили им памятки.

  • Недалеко от Барнаула, в Бийске специалисты разместили на транспорте профилактические памятки "Осторожно, тонкий лед!".

  • В столице Алтайского края спасатели проводят в школах открытые уроки по безопасному поведению на водоемах. Лекции уже послушали 600 учеников

  • А в Змеиногорске госинспекторы по маломерным судам разместили в рыболовных магазинах тематические памятки. Специалисты напомнили сотрудникам торговых точек, что нужно предупреждать клиентов о соблюдении мер безопасности на водоемах.

Ранее мы сообщали о том, что торговые и промышленные предприятия района очищают прилегающие территории от снега и наледи.

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