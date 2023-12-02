В Алтайском крае спасатели проводят профилактические рейды

"Катунь 24" сообщает в каких городах какие мероприятия провели:

Так например, в Заринске прошел межведомственный рейд. Сотрудники посетили три места, где жители чаще обычного выходят на лед. С горожанами провели беседы и вручили им памятки.

Недалеко от Барнаула, в Бийске специалисты разместили на транспорте профилактические памятки "Осторожно, тонкий лед!".

В столице Алтайского края спасатели проводят в школах открытые уроки по безопасному поведению на водоемах. Лекции уже послушали 600 учеников