14 января
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Жизнь

В Алтайском крае пенсии проиндексировали 620 тыс. жителей

Страховые пенсии проиндексировали с 1 января 2024 года

Пенсионеры.
Пенсионеры.
unsplash.com

"Катунь 24" сообщает, что у неработающих пенсионеров в результате средний размер выплаты вырос до 20 570 рублей.

Это в среднем на 1432 рубля в месяц больше, чем в минувшем году.

В Алтайском крае количество пенсионеров, которые получают страховые пенсии, составляет 620 тыс. жителей, а пенсии по старости получают 573 тыс. людей.

В настоящем 2024 году возраст выхода на пенсию для мужчин составляет 63 года, а для женщин 58 лет.

Для того, чтобы получить страховую пенсию, необходимо не менее 15 лет стажа и 28,2 пенсионного коэффицента.

Ранее мы сообщали, что в Госдуме назвали условие получения пенсии в 50 тыс. рублей

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