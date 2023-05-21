Умер замминстра науки и высшего образования Петр Кучеренко

Пресс-служба Минобрнауки РФ сообщает, что 20 мая Петр Кучеренко в составе российской делегации возвращался из рабочей командировки на Кубу. Вдруг замминистру стало плохо в самолете.
Командир корабля совершил экстренную посадку в аэропорту Минеральных Вод. В аэропорт незамедлительно прибыла бригада скорой медицинской помощи. Врачи поднялись на борт сразу после приземления и попытались спасти Кучеренко.
"Медики сделали все возможное, чтобы спасти пациента, но, к сожалению, он скончался", - сообщили в ведомстве.
Минобрнауки выразило соболезнования родным и близким умершего.