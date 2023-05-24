24 мая
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Жизнь

Умер ранний басист The Beatles

Басист Чес Ньюби ушел из жизни в возрасте 81 года, сообщает NME.

Музыкальный фестиваль Because of the Beatles.
Музыкальный фестиваль Because of the Beatles.
Евгения Родочинская

Он также был первым бас-гитаристом-левшой в The Beatles.

Ньюби выступал с The Beatles в ранние годы существования группы. Но решил прекратить музыкальную деятельность и заняться образованием.

К группе присоединился Пол Маккартни, после чего The Beatles получили мировую известность, напоминает Газета.Ru.

Как ливерпульская четверка захватила мир своей музыкой. Ливерпульская четверка, битлы и "вот эти вот, британцы с челкой" - легендарную группу The Beatles знают под различными именами.

Она внесла большой вклад в развитие музыки, и, по решению ЮНЕСКО, даже учреди отдельный праздник - всемирный день The Beatles.

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