16 марта
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Жизнь

Свой «уголок», редкая фотомодель и бой за 32 секунды. 7 добрых новостей марта на Алтае

Солнце уже припекает, снежок блестит, а Altapress.ru рассказывает, как таксист защитил пенсионерку от мошенников, рысь попала в кадр, на дороги выходят новые автобусы, а сироты — получают свои квартиры.

Рысь.
Рысь.
CC0
  • В Алтайском крае утвердили программу поэтапного устранения задолженности по выдаче жилья (или сертификатов) детям-сиротам. Согласно ей, до 2030 года свой угол получат 5710 человек.
  • В Барнауле таксист спас пенсионерку от телефонных мошенников, которые уговаривали ее приехать в банк. Когда водитель заподозрил неладное, то довез женщину до ее дома и вызвал полицию.
  • 11-летняя спортсменка из Барнаула — Нелли Цимбалюк, — стала двукратной чемпионкой мира по бразильскому джиу-джитсу. Самый короткий поединок девочки продлился 32 секунды.
  • Барнаульская спортсменка стала бронзовым призером международных соревнований «Жемчужина Адриатики» в Черногории. На соревнованиях выступали спортсмены из 22 стран.
Девятиэтажный дом на ул. Беляева, 14 для переселенцев из аварийного жилья и детей-сирот.
Девятиэтажный дом на ул. Беляева, 14 для переселенцев из аварийного жилья и детей-сирот.
Фото: Анна Зайкова.
  • В Барнауле на маршруты №38 и №110 выйдут новенькие автобусы марки ПАЗ «Вектор NEXT».
  • В Алтайском краевом противотуберкулезном диспансере установили новый ПЦР-амплификатор за 1,6 миллиона рублей. Он помогает выявлять у больных устойчивость к антибиотикам.
  • Очень осторожный хищник с интересом рассматривает камеру в Алтайском заповеднике и, кажется, даже позирует. Полюбуйтесь на рысь-фотомодель!

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