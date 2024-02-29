Редкие гости, спасательные операции и трасса шагов. 9 самых добрых новостей февраля на Алтае

Altapress.ru вспоминает самые добрые новости февраля. О том, что в Барнауле может появиться еще одна Трасса здоровья, на Алтае заметили стадо северных оленей, мужчина спас троих детей из пожара, а добрый водитель маршрутки №144 угощает детей конфетами.

Заброшенная церковь в с. Волчно-Бурлинское, 2000-е годы.

Олимпийские чемпионы Александр Легков и Юлия Ступак приехали в алтайское таежное Залесово. Спортсмены пообщались с детьми и, несмотря на -36, пошли с ними обкатывать лыжню.

Бизнесмен Александр Ракшин хочет построить в Барнауле еще одну Трассу здоровья — специально для ходьбы. Ее могут проложить от базы «Динамо», далее вдоль Змеиногорского тракта до Широкой просеки и обратно.

В питомнике «Алтай-Фалькон» уже через неделю-две могут появиться первые яйца краснокнижных соколов-балобанов. Сотрудники завершают обустройство гнезд.

Очевидец пожара спас троих детей из горящего дома в Новоалтайске еще до приезда пожарных. В итоге никто не пострадал.

В Алтайском биосферном заповеднике впервые за несколько десятилетий встретили целое стадо краснокнижных северных оленей. Сотрудник заповедника Юрий Калинкин насчитал 72 особи.

Барнаульцы рассказали о добром водителе автобуса №144, который угощает детей конфетами. Пассажиры и комментаторы выразили мужчине свое уважение.

Московский юрист Николай Вознесенский вместе с барнаульскими энтузиастами будут спасать церковь в старинном алтайском селе Волчно-Бурлинское. Предок Николая был в ней священником.

Самую большую группу снежных барсов в России обнаружили на Алтае — это аж 24 пушистых ирбиса, и все на территории Сайлюгемского национального парка.

Бийчанка спасла кошку, которая лапками и животом вмерзла в лед. Женщина растопила его теплой водой и отдала пушистую в ветклинику, где ей провели операции. К сожалению, одну лапку пришлось удалить. Животное уже идет на поправку и ищет новый дом.

Северные олени. Алтайский заповедник

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